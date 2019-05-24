Experiências de vida e profissionais ao lado do mestre José Hildo

Advogado trabalhista José Hildo Garcia Sarcinelli Crédito: Divulgação/OAB-ES

Ao explicar a razão pela qual decidiu assumir uma cadeira de professor da Faculdade de Direito de Vitória, doutor José Hildo me disse que queria “envelhecer com dignidade” . Eu sabia que não era necessário que ele se tornasse professor para envelhecer com dignidade, já que sempre foi um dos mais competentes, talentosos e éticos advogados trabalhistas do país, mas sua frase me fez compreender, em toda a dimensão, a importância do magistério.

Foi esta frase que me inspirou a abraçar a carreira de professor, compartilhando-a com a de jornalista, atendendo a um convite que me foi feito pouco tempo depois.

José Hildo tinha razão quanto à dignidade do exercício do magistério, da mesma forma como tinha razão em todos os outros ensinamentos que me deu durante a vida. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em centenas de audiências, ele como advogado e eu na condição de preposto de empresa em causas trabalhistas. E também no fornecimento de informações que pudessem contribuir na elaboração das defesas nos processos em que atuava. Essas ocasiões, inúmeras vezes, extrapolavam as horas da jornada de trabalho e se estendiam até a madrugada, eu morto de sono e ele incansável deixando transparecer que o trabalho era o alimento que o fortalecia cada vez mais.

Durante esta convivência, de mais de 30 anos, aprendi a admirá-lo pela determinação com que abraçava as causas que assumia, pelo perfeccionismo e pela ética que imperava em seu comportamento. Vem certamente daí a admiração repetidamente demonstrada pelos seus colegas advogados, juízes, desembargadores e demais membros da Justiça do Trabalho. Não foi sem razão que doutor José Hildo recebeu, em 2013, o “Tributo a um Advogado que Dignifica o Direito”, comenda atribuída a advogados que se sobressaem, no país, no exercício da profissão.

A convivência com doutor José Hildo me deu a oportunidade de conhecer inúmeras histórias da sua vida profissional. Tendo trabalhado por 36 anos na área jurídica da Vale, de 1961 a 1997, assumiu, por algum tempo, a defesa de atletas da Desportiva Ferroviária ameaçados de punição pela Justiça Desportiva. Ao se desligar da Vale, criou o escritório Sarcinelli Garcia & Advogados Associados por ele administrado por 23 anos.