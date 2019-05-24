Experiências de vida e profissionais ao lado do mestre José Hildo

Ao explicar a razão pela qual decidiu assumir uma cadeira de professor da Faculdade de Direito de Vitória, doutor José Hildo me disse que queria “envelhecer com dignidade”. Eu sabia que não era necessário que ele se tornasse professor para envelhecer com dignidade, já que sempre foi um dos mais competentes, talentosos e éticos advogados trabalhistas do país, mas sua frase me fez compreender, em toda a dimensão, a importância do magistério.
Foi esta frase que me inspirou a abraçar a carreira de professor, compartilhando-a com a de jornalista, atendendo a um convite que me foi feito pouco tempo depois.
José Hildo tinha razão quanto à dignidade do exercício do magistério, da mesma forma como tinha razão em todos os outros ensinamentos que me deu durante a vida. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em centenas de audiências, ele como advogado e eu na condição de preposto de empresa em causas trabalhistas. E também no fornecimento de informações que pudessem contribuir na elaboração das defesas nos processos em que atuava. Essas ocasiões, inúmeras vezes, extrapolavam as horas da jornada de trabalho e se estendiam até a madrugada, eu morto de sono e ele incansável deixando transparecer que o trabalho era o alimento que o fortalecia cada vez mais.
Durante esta convivência, de mais de 30 anos, aprendi a admirá-lo pela determinação com que abraçava as causas que assumia, pelo perfeccionismo e pela ética que imperava em seu comportamento. Vem certamente daí a admiração repetidamente demonstrada pelos seus colegas advogados, juízes, desembargadores e demais membros da Justiça do Trabalho. Não foi sem razão que doutor José Hildo recebeu, em 2013, o “Tributo a um Advogado que Dignifica o Direito”, comenda atribuída a advogados que se sobressaem, no país, no exercício da profissão.
A convivência com doutor José Hildo me deu a oportunidade de conhecer inúmeras histórias da sua vida profissional. Tendo trabalhado por 36 anos na área jurídica da Vale, de 1961 a 1997, assumiu, por algum tempo, a defesa de atletas da Desportiva Ferroviária ameaçados de punição pela Justiça Desportiva. Ao se desligar da Vale, criou o escritório Sarcinelli Garcia & Advogados Associados por ele administrado por 23 anos.
Profissional e pessoa humana de muitas qualidades, doutor José Hildo tinha no equilíbrio, na permanente serenidade, no bom humor e na alegria de viver algumas de suas maiores virtudes. É surpreendente que tenha falecido vítima de um infarto fulminante em um dia de descanso. Com dignidade, deixa, em nossos corações, um vazio e uma saudade imensos.