Eleições 2022: a importância do voto para deputado e senador

Deputados em sessão do Congresso Nacional Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

À medida que se aproxima a data das eleições , aumenta o interesse em torno da disputa pela presidência da República. E é natural que seja assim, já que no regime presidencialista brasileiro é nas mãos do presidente da República que se concentram as maiores fatias do poder de decidir as grandes questões nacionais. Mas a nossa história política é repleta de exemplos da relevância do parlamento na escolha da agenda nacional e as decisões que afetam vida do cidadão.

Cabe também ao parlamento a votação de leis importantes que poderiam desmontar a rede de privilégios que protege a classe política brasileira como a Proposta de Emenda Constitucional (em tramitação desde 2017 e atualmente engavetada) que limita o foro privilegiado às figuras do presidente e vice-presidente da República e dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Atualmente 55 mil autoridades privilegiadas (parlamentares, ministros, juízes, governadores, procuradores e comandantes das Forças Armadas, entre outras) só podem ser julgadas pelos tribunais superiores.

Dependem de decisão do parlamento, também, temas relevantes para o país como as privatizações das empresas estatais (basta ver como foi desfigurado o projeto de privatização da Eletrobras ), a perigosa regulamentação da mineração em terras indígenas, a excêntrica admissão do ensino doméstico, as polêmicas reformas administrativa tributária , a partilha dos royalties do petróleo e do gás (que interessa muito ao Espírito Santo ) e a tão necessária prisão dos condenados em sentença de segunda instância.

Todos esses exemplos levam a atenção para o voto a ser dado ao senador e ao deputado, além, é claro, da escolha dos ocupantes do Executivo. Ou seja, não basta que o eleitor acompanhe as campanhas e dê um voto consciente no seu candidato a presidente e a governador. É preciso dedicar essas mesmas atenção e consciência à escolha dos parlamentares que ocuparão cadeiras no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

A proibição das coligações nas eleições de deputado federal e estadual representou um avanço ao evitar que o voto dado a candidato de um partido acabasse por eleger um candidato de partido e ideologia diferentes. As coligações levavam a situações esdrúxulas como o eleitor votar em um candidato conservador e eleger um deputado de esquerda, como ocorreu em 2010 com os eleitores de Camilo Cola, do PMDB, que acabaram elegendo Iriny Lopes, do PT.