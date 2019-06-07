É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
Congresso é retrato fiel do ritmo lento das nossas casas legislativas
E a oposição? Continua obstruindo, é claro. E o Centrão? Continua fazendo corpo mole. Até quando?
