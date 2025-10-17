É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
A urgência no combate ao crime organizado
Megaesquemas como o revelado pela Operação Carbono Oculto expõem a força do crime organizado e a urgência de uma resposta integrada do Estado brasileiro
