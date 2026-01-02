José Carlos Corrêa
José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

2025 e o fim do combate à corrupção

E o brasileiro, que chegou a pensar que assistia ao fim da impunidade, cai de novo na real de que o Brasil, infelizmente, está fadado mesmo é a perder cada vez mais posições no ranking do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional

Publicado em 02/01/2026 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.