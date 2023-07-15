A nova direita brasileira (e capixaba) está se formando

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro ficou inelegível Crédito: Tãnia Rêgo/Agência Brasil

Temos agora uma fragmentação da coalisão que permitiu a eleição de Bolsonaro em 2018 e a sustentação do seu governo. O estilhaçamento dessa imensa massa de partidos, políticos e instituições certamente vai reconfigurar o processo de poder, tanto em nível nacional como local.

Nacionalmente, a construção política realizada por Arthur Lira, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na reforma tributária é uma demonstração do novo eixo de soluções políticas que se desenha. Aparentemente, estamos começando a superar a polarização que invadiu espaços públicos e privados nos últimos anos. Por inúmeros motivos e, por enquanto, é apenas uma tendência.

Em nosso Estado, outros elementos que influenciam a realidade estão sendo gestados. O fato de o governador Renato Casagrande não poder ser candidato a reeleição, e o ex-governador Paulo Hartung ter se afastado da cena política pública capixaba, abre caminho a muitas possibilidades de arranjo.

Com a redução do extremismo, capitaneado por Bolsonaro, a chamada pauta de costumes perde força, diminuem as narrativas nascidas no Brasil Paralelo com Olavo de Carvalho e ganham espaço as questões mais objetivas e mais econômicas, como mostram as pautas surgidas com a reforma tributária. E com isso, a centro-direita deve crescer.

A centro-esquerda tende a ficar sócia nos avanços que o governo Lula conseguir fazer. Assim, as placas tectônicas vão se movendo e novos arranjos tendem a surgir, inclusive regionalmente. São bastante evidentes os movimentos que estão fazendo a cúpula regional do PP - partido de Arthur Lira e Ciro Nogueira - sobretudo os deputados federais Da Vitória e Evair Melo. Também fazem parte dessa nova cena política o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ambos do Podemos. Isso para ficar em alguns exemplos. Afinal, não existe vazio no poder.

Caso Casagrande seja, de fato, candidato ao Senado como se especula, o vice-governador Ricardo Ferraço assumirá o governo. É candidato quase natural à reeleição, até para dar sustentação a candidatura do grupo político ao Senado. Ferraço não é homem de esquerda. Assim, o espaço que será aberto nacionalmente por uma centro-direita comandada por partidos como PP, PSD, Republicanos, Podemos, União Brasil, PSDB e outros aqui no Espírito Santo será disputado de forma intensa por políticos muito experientes. A narrativa que cada grupo encontrar para os nossos desafios, e a aliança que fizerem com a sociedade civil, será central nos próximos movimentos.