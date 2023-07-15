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Política

A nova direita brasileira (e capixaba) está se formando

Aparentemente, estamos começando a superar a polarização que invadiu espaços públicos e privados nos últimos anos. Por inúmeros motivos e, por enquanto, é apenas uma tendência

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 00:30

Públicado em 

15 jul 2023 às 00:30
João Gualberto

Colunista

João Gualberto

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro ficou inelegível Crédito: Tãnia Rêgo/Agência Brasil
O capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em combustão desde que tornou-se inelegível, por decisão do TSE. Seus movimentos, tentando impedir a aprovação da reforma tributária e a desavença com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ampliaram a velocidade do desgaste. Isso acabou isolando, neste momento, o líder inconteste da direita brasileira, sobretudo de sua fração mais extrema.
Temos agora uma fragmentação da coalisão que permitiu a eleição de Bolsonaro em 2018 e a sustentação do seu governo. O estilhaçamento dessa imensa massa de partidos, políticos e instituições certamente vai reconfigurar o processo de poder, tanto em nível nacional como local.
Nacionalmente, a construção política realizada por Arthur Lira, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na reforma tributária é uma demonstração do novo eixo de soluções políticas que se desenha. Aparentemente, estamos começando a superar a polarização que invadiu espaços públicos e privados nos últimos anos. Por inúmeros motivos e, por enquanto, é apenas uma tendência.

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Em nosso Estado, outros elementos que influenciam a realidade estão sendo gestados. O fato de o governador Renato Casagrande não poder ser candidato a reeleição, e o ex-governador Paulo Hartung ter se afastado da cena política pública capixaba, abre caminho a muitas possibilidades de arranjo.
Com a redução do extremismo, capitaneado por Bolsonaro, a chamada pauta de costumes perde força, diminuem as narrativas nascidas no Brasil Paralelo com Olavo de Carvalho e ganham espaço as questões mais objetivas e mais econômicas, como mostram as pautas surgidas com a reforma tributária. E com isso, a centro-direita deve crescer.
A centro-esquerda tende a ficar sócia nos avanços que o governo Lula conseguir fazer. Assim, as placas tectônicas vão se movendo e novos arranjos tendem a surgir, inclusive regionalmente. São bastante evidentes os movimentos que estão fazendo a cúpula regional do PP - partido de Arthur Lira e Ciro Nogueira - sobretudo os deputados federais Da Vitória e Evair Melo. Também fazem parte dessa nova cena política o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ambos do Podemos. Isso para ficar em alguns exemplos. Afinal, não existe vazio no poder.

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Caso Casagrande seja, de fato, candidato ao Senado como se especula, o vice-governador Ricardo Ferraço assumirá o governo. É candidato quase natural à reeleição, até para dar sustentação a candidatura do grupo político ao Senado. Ferraço não é homem de esquerda. Assim, o espaço que será aberto nacionalmente por uma centro-direita comandada por partidos como PP, PSD, Republicanos, Podemos, União Brasil, PSDB e outros aqui no Espírito Santo será disputado de forma intensa por políticos muito experientes. A narrativa que cada grupo encontrar para os nossos desafios, e a aliança que fizerem com a sociedade civil, será central nos próximos movimentos.
O projeto político capixaba, inaugurado no limiar do século XXI, pode ter sua primeira inflexão em 2026, ganhando uma densidade de centro-direita mais clara, inclusive dentro do grupo político que hoje ocupa o Palácio Anchieta. A redução de importância da extrema-direita, e a recuperação da importância da centro-esquerda, situada em sentido antagônico ao da direita, é que ditarão os destinos dos fragmentos do legado do ex-presidente, agora inelegível. Toda essa acomodação é que temos que acompanhar, para poder decifrar os destinos políticos do Espírito Santo.

João Gualberto

É professor emérito da Ufes, doutor em Sociologia Política pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (França). Foi Secretário de Cultura do Espírito Santo entre 2015 e 2018. História e sociologia do cotidiano. Um olhar sobre o Brasil e o Espírito Santo

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