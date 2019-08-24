João Doria e Wilson Witzel seguem estratégias opostas no ES

Os governadores João Doria, de São Paulo, e do Rio, Wilson Witzel Crédito: Divulgação/Equipe João Doria

Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), no discurso sobre a crise da devastação da Voltando a se declarar prematuramente candidato à Presidência em 2022, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), destoou completamente das demais autoridades presentes durante o 4º Encontro do, no discurso sobre a crise da devastação da Amazônia , principalmente de seu possível adversário na corrida presidencial, João Doria

Os governadores estiveram reunidos, no último sábado (24), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Witzel, por sua vez, preferiu colocar panos quentes durante sua entrevista: ressaltou que as queimadas na Amazônia sempre ocorreram e que as políticas ambientais estão mantidas pelo atual governo. Um discurso muito parecido com o do próprio Bolsonaro. “Não importa quem causou isso. Temos agora que buscar soluções”, aliviou, no seu pronunciamento.

Os governadores do Rio, Wilson Witzel, do Espírito Santo, Renato Casagrande, e de São Paulo, João Doria, durante o Cosud, no Palácio Anchieta Crédito: Ademir Ribeiro/Divulgação

ESTRATÉGIAS OPOSTAS

Com isso, Witzel faz um senhor aceno não a Bolsonaro, mas aos eleitores do presidente, apresentando-se cada vez mais como alternativa, dentro do mesmo campo da direita bolsonarista, ao eleitor eventualmente frustrado com o atual presidente - se não agora, quiçá até 2022.

"FAZ VOCÊ"

Perguntamos a Witzel, a propósito, quais as principais diferenças entre ele e Bolsonaro. Já batendo em retirada, ele preferiu não responder: “Faz você essas considerações”. E saiu repetindo a frase e dando risadas entre os seus seguranças.

DORIA SE DESLOCA

Por sua vez, Doria se desloca cada vez mais do polo bolsonarista – embora, assim como Witzel, tenha apoiado o candidato do PSL na última eleição presidencial. Agora com o PSDB nas mãos, tende a se firmar como opção para o eleitor de centro-direita, avesso a candidatos de esquerda, mas insatisfeito com as posições extremistas e/ou com o governo de Bolsonaro.

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