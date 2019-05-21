Joao Baptista Herkenhoff
É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Prender demais não resolve a insegurança e gera mais violência

Se o Estado prende (ainda que minimamente), o Estado tem o dever de tentar alcançar o objetivo ressocializador, quer durante o tempo de prisão

Publicado em 21/05/2019 às 17h05
Atualizado em 06/10/2019 às 01h18


