É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas
ONU falha na promoção dos Direitos Humanos, da igualdade e da paz
No Dia das Nações Unidas, que será celebrado nesta quinta (24), o alerta é para que as organizações busquem avanços nessa área
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00