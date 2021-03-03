O Dia Mundial de Zero Discriminação merece reflexão

Deve ser banida toda ideia de superioridade, pois tem como objetivo dominar e oprimir pessoas, classes, raças ou povos Crédito: master1305/Freepik

No dia 1º de março (anteontem) celebramos o Dia Mundial de Zero Discriminação. O transcurso dessa data merece reflexão. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que:

a) Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos;

b) Todos os homens são dotados de razão e consciência;

c) O espírito de fraternidade deve orientar as relações entre as pessoas.

Na primeira afirmação, o artigo consagra a liberdade. Os homens nascem livres, não nascem escravos. A liberdade é traço que caracteriza e define a condição humana. Os homens nascem iguais. Não há privilégios de nascimento.

Em outras palavras, o que se estabelece é a igualdade universal dos seres humanos. Diz-se depois que todos os homens são dotados de razão e consciência. A razão, a consciência não é privilégio de uma classe, estamento ou grupo de pessoas. Em razão de sua humanidade, toda pessoa é capaz de pensar e decidir.

Não há iluminados, predestinados, ou escolhidos. Em nome de uma pretensa e falsa “iluminação”, pessoas ou grupos de pessoas pretenderam no correr da História, e ainda pretendem no mundo contemporâneo, usufruir de título para pensar, julgar e decidir pelos outros.

Deve ser banida toda ideia de superioridade, pois tem como objetivo dominar e oprimir pessoas, classes, raças ou povos.

Se os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; se o que se estabelece é a igualdade universal dos seres humanos, a consequência dessa proclamação da igualdade é a rejeição a qualquer discriminação.

O Dia Mundial de Zero Discriminação afirma, realça e consagra a Declaração Universal dos Direitos Humanos.