Joao Baptista Herkenhoff
Joao Baptista Herkenhoff
É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Contra o ódio reinante, a poesia é o melhor remédio

O ódio é irracional. Não há argumentos que convençam quem odeia, de modo a diminuir o furor de sua raiva

Publicado em 02/07/2019 às 20h51
Atualizado em 01/10/2019 às 21h13


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.