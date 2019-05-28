Joao Baptista Herkenhoff
Joao Baptista Herkenhoff
É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Cada indivíduo deve contribuir para edificar uma sociedade feliz

Todas as profissões são importantes. Não há profissionais que tenham direito à primazia

Publicado em 28/05/2019 às 21h46
Atualizado em 02/10/2019 às 09h19


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.