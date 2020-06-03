A cidade se constitui na única e verdadeira morada dos homens

Morro da Piedade (à esquerda) e da Fonte Grande divididos ao meio Crédito: Fábio Vicentini - 01/04/2010

Homens armados já invadiram os morros da Piedade e do Moscoso, em Vitória, por diversas vezes. Também várias pessoas morreram e outras tantas foram baleadas. De duas formas podemos ler essa situação:



a) Como simples episódio policial, que não nos diz respeito, se não moramos no Morro da Piedade ou no Morro do Moscoso; e b) Como episódio que nos diz respeito sim porque somos membros da família humana;



O fato tem atinência com nossa vida, se acreditamos que todos somos irmãos em Cristo. Vamos, pois, refletir.



A cidade é a morada de grande parte dos seres humanos, no mundo atual. Mas a cidade não é uma entidade abstrata, alheia às injustiças estruturais que massacram grande parte da humanidade.

Não existem grandes problemas na cidade para os que podem habitar uma residência condigna, locomover-se de carro ou em transporte coletivo de qualidade, ter acesso aos serviços essenciais – educação, saúde etc. O problema das cidades é o problema dos que são excluídos da cidade.

A humanidade alcançou padrões de tecnologia que poderiam assegurar a todos os seres humanos o direito de reclinar a cabeça num leito, ao final de cada dia, habitando uma morada digna da grandeza infinita do homem.

Quem está fora da cidade? Quem foi expulso dos espaços nobres para conviver com o lixo e viver do lixo? São pessoas sem nome e sem face, embora portadoras da mesma substância espiritual, que nos irmana a todos.



Milhões de crianças estão abandonadas nos guetos das grandes cidades do mundo, especialmente no Hemisfério Sul. Há presença maior de mulheres do que de homens nas favelas. Também as discriminações raciais desenham o quadro geográfico de uma cidade. Exceções à parte, não se reserva aos brancos o pior espaço urbano

Ainda são habitantes preferenciais dos lugares imprestáveis, no conjunto do espaço urbano, várias espécies de oprimidos e marginalizados: o apátrida, o refugiado, o que vive em terra estranha, o migrante; os portadores de deficiências em geral.