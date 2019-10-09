Joao Baptista Herkenhoff
É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

12 de outubro é dia dos adultos refletirem sobre o zelo com as crianças

O Dia das Crianças é uma data que merece reflexão e discussão nas comunidades, nas igrejas, nas escolas de todos os graus

Publicado em 09/10/2019 às 05h00
Atualizado em 09/10/2019 às 05h01


