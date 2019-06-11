Joao Baptista Herkenhoff
Joao Baptista Herkenhoff
É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

É preconceituosa a ideia de que pau que nasce torto não tem solução

Para que o itinerário de volta à vida livre seja bem-sucedido, seja vitorioso, é imprescindível a ajuda do juiz

Publicado em 11/06/2019 às 21h28
Atualizado em 02/10/2019 às 04h09


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.