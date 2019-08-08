Colunistas
Investimento milionário em fábrica de embalagens ovos na Serra

Unidade vai produzir 4 milhões de bandejas por mês

Publicado em 08/08/2019 às 20h20
Atualizado em 11/12/2019 às 05h40
Produção de embalagens de ovos. Crédito: FBL/Divulgação
Maior produtor de ovos do país, com uma produção de cerca de 370 milhões de dúzias por ano, o Estado vai ganhar sua primeira indústria de embalagens voltadas para esse produto.

A empresa FBL vai inaugurar amanhã uma fábrica na região do Contorno, na Serra, onde irá produzir 4 milhões de bandejas de ovos por mês, em uma área de 20 mil metros quadrados.

Com um investimento da ordem de R$ 10 milhões, a empresa tem como mercado-alvo produtores do Espírito Santo, especialmente os de Santa Maria de Jetibá, onde está concentrada mais de 90% da produção de ovos do Estado.

De acordo Rafaella Martins, sócia da Embalagens FBL, a unidade – que vai contar com um quadro de 50 empregados diretos – já começa com planos de ampliar no futuro.

“Temos estrutura para expansão. Vai ser uma questão de tempo. Afinal, existe mercado no Espírito Santo e queremos atender não só os produtores locais como também os de outras regiões. Além disso, nossa ideia é diversificar os tipos de embalagens que vão ser produzidas na fábrica. Com a expectativa de retomada da economia, acreditamos no potencial desse setor.”

Atualmente, as embalagens e bandejas usadas na comercialização dos ovos vêm principalmente de Minas Gerais e de São Paulo.

Rafaella garante que mesmo com uma produção ainda inferior a de outros concorrentes que já estão no ramo, a empresa vai conseguir oferecer um preço competitivo no mercado capixaba. “Nossa logística vai ajudar muito nisso. Estamos a 80 quilômetros de Santa Maria de Jetibá e a cerca de 25 quilômetros da Ceasa.”

A unidade vai operar 24 horas por dia com profissionais distribuídos em quatro turnos. A produção, de 7.200 unidades por hora, será feita em maquinário importado da China e que utiliza materiais recicláveis, como papelão, jornal e o resíduo de celulose no processo.

