Impedir prisão de condenados em 2ª instância é tiro fatal na Lava Jato

A proposta aprovada abre até mesmo a possibilidade de o investigado acusar o investigador. Ou seja, o projeto tem o nítido propósito de inibir as investigações e a punição dos culpados. Não é sem razão que, na Câmara, o projeto foi aprovado por votação simbólica, sem identificar quem votou contra ou a favor.

Há quem tenha a esperança de que o presidente Bolsonaro venha a vetar o projeto. Provavelmente isto não acontecerá, não só para evitar uma disputa com o Congresso – que poderá, inclusive, derrubar o veto – mas porque o presidente tem dado demonstrações de também não suportar investigações. Suas iniciativas de tentar interferir na Polícia Federal e na Receita Federal, sem contar a transferência do Coaf para o Banco Central, demonstram que Bolsonaro não é tão favorável ao combate corrupção como costuma apregoar.