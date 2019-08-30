Igreja evangélica de Vitória compara a esquerda ao sarampo

O pastor João Brito Nogueira é o autor do texto contra a esquerda. Crédito: Ales

O mais recente boletim oficial da Igreja Batista Evangélica de Vitória (IEBV) faz um virulento ataque à esquerda no Brasil. Com a manchete “O vírus esquerdopata e o vírus do sarampo”, o longo texto, assinado pelo pastor João Brito Nogueira, afirma que o Brasil, principalmente nos últimos 16 anos, sofreu devido à influência maléfica de um “governo esquerdopata (fanático, maquiavélico e violento)”.



A decadência



Este governo, segundo escreve o pastor, “foi conduzindo impiedosamente o povo brasileiro a uma decadência moral, espiritual, ética, familiar, econômica, social e política, como nunca aconteceu anteriormente em toda a história da nossa querida pátria”.

O vírus

No final da mensagem do boletim da igreja, em letras maiúsculas, o pastor Brito compara a esquerda a uma doença: “Assim como o vírus do sarampo voltou a atacar a população brasileira, e precisamos vacinar o nosso povo, assim também o vírus esquerdopata volta a atacar o Brasil. Precisamos e devemos combater o vírus esquerdopata e o vírus do sarampo”, exorta.

Desconexões

O vereador Davi Esmael, do PSB de Casagrande, manifestou ontem seu apoio à candidatura do também vereador Cléber Felix, do PP, a prefeito de Vitória. Cléber, por sua vez, é opositor do prefeito Luciano Rezende (PPS), aliado de Casagrande

Um belo papel

A Prefeitura de Boa Esperança está fazendo um papel bonito; na realidade, papel nenhum. É que a administração, desde janeiro, modernizou e digitalizou toda a sua rotina burocrática.

Preço de palácio

Por falar em Boa Esperança, o prefeito Lauro Vieira informou que o projeto arquitetônico da nova delegacia da cidade está orçado em mais de

R$ 2 milhões. A obra é uma parceria do município com o Estado.

Novela sem fim

A Câmara de Vitória vai promover na quarta-feira, às 13h30, um debate com especialistas sobre terrenos de marinha. O objetivo é discutir ações para barrar essa aberração.

Nero de Brasília

Um assessor da Câmara, distraído, confundiu-se e chamou o deputado Amaro Neto de Amaro Nero. Foi corrigido por um colega: “Nero é o presidente”.

Todos em folga

A Força Nacional vai folgar nesta segunda e terça, em Cariacica. A gente espera que ladrões, assassinos, traficantes e demais marginais também parem nesses dois dias de descanso.

A César o que é de César

De malas prontas para assumir um cargo na Assembleia Legislativa, na cota do deputado Vandinho Leite (PSDB), o ex-vice-governador Cesar Colnago deixou seu colega de partido a ver tucanos voando e assumiu um cargo de gerência na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A César o que é de César 2

A coluna apurou que a troca de lado causou mal-estar no grupo anti-Casagrande (Vandinho faz oposição ao governo na Assembleia) e deixou o mercado político em polvorosa, ontem.

Fé na Amazônia

Em homilia durante missa celebrada ontem no Santuário Nacional de Aparecida (SP), o bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal’Bó, disse que a Amazônia é uma pátria nossa porque é criação de Deus. “E se é criação de Deus é o colo da Mãe que está tendo seu útero ferido”, comparou.

No Chile

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, está em Santiago, no Chile, onde vai participar de seminários sobre gestão de pessoas do setor público. A viagem não tem custo para o Estado.

Pacífico, mas sem paz

Assume a Sesp interinamente, até o dia 8 de setembro, o subsecretário Guilherme Pacífico. Que – a gente espera – não dê paz aos criminosos nesse período.

Salgadinho na feijoada

No dia 7 de setembro a Boa Vista vai promover uma feijoada com o cantor Salgadinho.

Tanque seco

Viaturas da Polícia Civil no interior do Estado estão recebendo apenas R$ 100 de cota de combustível para rodar. Não está dando pra nada. O problema: há dívidas pendentes com postos e muitos veículos têm que se deslocar até Vitória para conduzir presos.

O clássico de volta

A edição revista e ampliada do livro “A Invenção do Coronel” (Edufes), de João Gualberto Vasconcelos, será lançada no dia 16 de setembro, às 18h30, no Teatro da Ufes.

Alô, Eduardo Bolsonaro!

