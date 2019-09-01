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Leonel Ximenes

Homicídios em agosto no Espírito Santo: uma boa e uma má notícia

Públicado em 

01 set 2019 às 07:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Perícia em local de homicídio: tendência geral é de queda em relação ao ano anterior Crédito: Gazeta Online
O mês de agosto, com 73 casos registrados, foi o melhor da série histórica no índice de homicídios (quando comparado todos os meses de agosto), porém apresentou alta ante os meses de julho (62 assassinatos) e junho (59) deste ano.
O Estado segue na sua tendência geral de menos homicídios: neste ano ocorreram 633, queda de 16,8% em relação ao mesmo período de 2018. Na região metropolitana, o destaque fica para a Serra, com queda de 28% das ocorrências (96 contra 134).
E Cariacica, onde a Força Nacional começou a atuar com 100 policiais, teve nove registros de assassinatos em agosto, um a mais que em julho. No ano são 97 casos, um a mais que a Serra. Vila Velha tem 84 e Vitória, 44.
Aumento em 20 cidades
Vinte cidades no Estado apresentaram aumentos de casos de assassinatos em relação ao período de janeiro a agosto. Alguns municípios das regiões Norte e Noroeste são os que vêm apresentando mais problemas.
Linhares já teve, neste ano, 47 homicídios contra 45 no ano passado. E Aracruz já registrou 24 contra 20 de 2018. Detalhe: o município linharense já tem mais mortes do que a capital Vitória neste ano (44).
Outros problemas no Norte
Mais dois municípios no Norte têm tido mais homicídios: Jaguaré e Pedro Canário. O primeiro contabiliza 17 contra 12 do ano passado, enquanto o segundo tem nove contra cinco de 2018.
A região Noroeste é a única, de forma global, que apresenta aumento de homicídios em relação às quatro demais. Foram 73 neste ano contra 71 no ano passado. O crescimento mais alarmante se dá em Nova Venécia, passando de quatro para 11 casos até agosto.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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