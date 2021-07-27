Quem vai tumultuar as eleições de 2022 no Brasil?

Diante do quadro apresentado, é importante que as instituições e a sociedade permaneçam vigilantes em defesa da soberania popular e atuem preventivamente para impedir retrocessos

Em suma, os perdedores de 1989 a 2018 renderam-se ao voto. Os eleitos tomaram posse normalmente, não houve desordem e nem tentativas de golpes de Estado, ou seja, a solidez da democracia brasileira garantiu o direito de escolha do cidadão e evitou qualquer reação autoritária.