É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Vorcaro e a volta dos que nunca foram
Não há muitas passeatas pedindo justiça para os crimes do colarinho branco, os acusados não são atacados na rua nem expostos pela imprensa. Na verdade, eles é que se expõem no Instagram
