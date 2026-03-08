Henrique Herkenhoff
Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Vorcaro e a volta dos que nunca foram

Não há muitas passeatas pedindo justiça para os crimes do colarinho branco, os acusados não são atacados na rua nem expostos pela imprensa. Na verdade, eles é que se expõem no Instagram

Publicado em 08/03/2026 às 04h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.