Um vizinho incômodo: a diferença entre as operações policiais no ES e no RJ

Polícia faz operação para prender 24 pessoas na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dirão que se trata de uma facção embrionária; respondo que os problemas crescem porque não cuidamos deles no começo. Argumentarão que as favelas cariocas são muito maiores e mais hostis; retruco que é exatamente essa a situação criada quando não se respeitam os cidadãos honestos que suportam vizinhos criminosos e têm de suportar também tiroteios ao pé de suas casas.

As próprias favelas não surgiram naturalmente no Rio de Janeiro. Elas foram produto da expulsão forçada das populações mais pobres para abrir espaço para obras de urbanização, como as atuais avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco. E, se o Estado não sobe lá senão na forma de fuzis carregando policiais, muito de vez em quando, também não é de estranhar a pouca conexão com as autoridades públicas.

Também não é nenhuma coincidência ver que a Polícia Federal, ao mesmo tempo, deflagrou uma operação para combate à corrupção na Administração Pública . Se os próprios encarregados de fazer e cumprir as leis as puderem descumprir impunemente, quem restará com moral, interesse e capacidade operacional para nos livrar da baixa criminalidade? Segurança pública se faz assim: punindo primeiro os maiores, os mais poderosos, os mais perigosos e daninhos.