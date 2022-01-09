Sem a lei nos bairros, poder público entrega a faixa para os traficantes

Prefeitura de Vitória fez a retirada das faixas na Grande São Pedro nesta segunda-feira (3) Crédito: Divulgação - Prefeitura de Vitória | Montagem A Gazeta

É bem o comportamento de senhores da guerra medievais, ocupando espaços deixados por um Estado central fraco ou desorganizado. É bem a lógica de domínio territorial das facções criminosas, tentando se legitimar junto à comunidade prestando serviços de “justiça”.

Felizmente, nossa situação no Espírito Santo não é nem de longe parecida com a do Rio de Janeiro, onde a polícia não consegue entrar em certas regiões sem uma operação de guerra. Felizmente, moradores pacatos não querem barulho pela madrugada, mas tampouco o tráfico ao lado de sua casa e muito menos violência completamente desarrazoada. Contudo, o recado está dado para as autoridades públicas, também: não existe vácuo de poder; onde o Estado não se faz realmente presente, alguém se fará.

O erro estratégico das UPPs no RJ foi concentrar-se em saturação policial, algo economicamente insustentável, impossível de manter no longo prazo e de efeito transitório, precário e sem outra utilidade prática. Isoladamente, a presença policial não vence a resistência dos funcionários públicos de estar onde são mais necessários, não onde lhes é mais cômodo, de oferecer serviços públicos apenas a quem já desfruta tranquilamente dos privados. Essencialmente, as UPPs nunca modificaram a lógica de dividir o Brasil em “morro” e “asfalto” e de se queixar apenas quando o morro desce, já que o asfalto nunca sobe.

É absolutamente impossível fazer a vida mais segura apenas para mim, por mais que eu contrate serviços privados, alarmes ou armas de fogo. É mais ou menos como uma pandemia: nos prevenimos ou nos infectamos coletivamente.

Por outro lado, é fácil perceber como os agentes da lei – e aqui abrangemos também fiscais, por exemplo, de trânsito ou do disque-silêncio – têm instrumentos jurídicos e materiais obviamente insuficientes para impor o respeito às normas. Bailes são realizados sem licença até mesmo em período em que as aglomerações estão proibidas ; quando a polícia chega, a festa é suspensa ou transferida, mas os equipamentos não podem ser apreendidos, não há ninguém a quem se possa multar e por aí vai.