Henrique Herkenhoff
Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Segurança pública também precisa se adequar às novas tecnologias

Nossas autoridades devem se adaptar tão rápido quanto a mídia, porque os criminosos já deram o seu start

Publicado em 30/09/2019 às 06h02
Atualizado em 30/09/2019 às 06h02


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.