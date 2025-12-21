É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Se não consertarmos nossos presídios e escolas, o jeito será legalizar as drogas
Então ficamos assim: quando você abrir o seu champanhe, ou cidra ou refrigerante, pense um pouco se o Brasil também não merece ano novo e vida nova
