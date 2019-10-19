Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Polícia na rua não necessariamente é polícia mais eficiente

Todos reconhecemos a importância dos caças militares em uma batalha, mas poucos se dão conta de que, para cada avião no ar, em duelos cinematográficos, dezenas de soldados permanecem em terra nas tarefas de apoio

Publicado em 19/10/2019 às 05h00
Atualizado em 19/10/2019 às 05h01


