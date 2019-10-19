É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Polícia na rua não necessariamente é polícia mais eficiente
Todos reconhecemos a importância dos caças militares em uma batalha, mas poucos se dão conta de que, para cada avião no ar, em duelos cinematográficos, dezenas de soldados permanecem em terra nas tarefas de apoio
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00