Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ministério da Justiça

Plano Nacional de Segurança Pública é pura perda de tempo

O plano não traz nem uma linha sequer sobre o que a União realmente se propõe a fazer, qual a contribuição concreta com a qual ela se compromete, muito menos no prazo do atual mandato

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 out 2021 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília
O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Diário Oficial da União traz, na edição de 28 de setembro, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030. Sobre o plano em si eis o que dá para dizer: NADA. Sobre vícios no planejamento estratégico de instituições público e privadas, muito.
Em primeiro lugar, como é de praxe – não é, portanto, uma crítica específica ao atual mandatário máximo do Brasil – esse plano surge no fim do terceiro ano de um mandato de quatro, e todos sabemos que, pelo nosso caótico sistema eleitoral, a reta final é sempre um tempo praticamente perdido. Gasta-se um tempo precioso em produzir documentos formais com muitas declarações tardias de intenção e nenhuma possibilidade de serem implementados.
De qualquer maneira, os objetivos, para variar, são sempre traçados com o verbo no infinitivo e sem determinação. O mesmo se pode dizer das “ações estratégicas”. As frases têm sujeito, predicado e objeto, passariam em uma prova de análise sintática, mas são, como quase sempre, vazias de conteúdo, não cumprem nenhuma função semântica. Simplificando, não dizem nada, não assumem nenhum compromisso com uma determinada providência, como por exemplo, “realizar concurso público e aumentar em 50% o efetivo da polícia federal até dezembro de 2022”.

Veja Também

ES é líder em finanças organizadas, mas segurança pública é desafio

Casagrande: "Muita gente quer apresentar mágica na área da segurança"

As metas, como era previsível, são para 2030. De fato, como consta no artigo 4º, parágrafo único do Decreto1 0.822/2021 elas devem “ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter prazos determinados”. Isso, aliás, é o que consta em qualquer manual com ferramentas de planejamento estratégico. Só não há indicação de como chegaram a elas ou como se pretende efetivamente alcançá-las e, de qualquer maneira, são postas para serem atingidas pelos presidentes eleitos para 2023/2026 e 2027/2030...
Embora o documento fale em “articulação com os órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”, todo o plano parece ter sido elaborado sem sequer considerar o que se espera das demais autoridades públicas – que, na prática, ficarão com a incumbência de executar o tal “plano”. Para variar, ninguém combinou as coisas com os governadores e suas polícias, com os Tribunais de Justiça e o Ministério Público dos Estados e Federal, com as polícias penitenciárias, enfim, com o “russos”.

Veja Também

Educação: passado o incêndio, ficará o trabalho de rescaldo da pandemia

Redução do preconceito racial torna a ação policial mais eficiente

O general da banda: segurança pública dá samba?

Na verdade, o plano não traz nem uma linha sequer sobre o que a União realmente se propõe a fazer, qual a contribuição concreta com a qual ela se compromete, muito menos no prazo do atual mandato. Nem mesmo o mais óbvio e indispensável como, por exemplo, controlar a inflação de normas penais que inviabiliza, na prática, qualquer atuação coordenada e planejada mesmo para o curto prazo.
Não, isso não é privilégio da gestão de Bolsonaro. Não é nem mesmo uma exclusividade da administração pública. Se pensarmos direito, um bom planejamento estratégico de segurança não deveria nem sequer ser divulgado, ou os criminosos estariam avisados, bem como os adversários internos, aquelas pessoas que se beneficiam do caos.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Brasil Política Segurança Pública governo federal Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados