Piedade seletiva, uma contradição moral

A pedidos, retomo de onde parei na coluna anterior : a piedade seletiva. Não é nenhuma novidade, nem algo de se estranhar: é da natureza humana ter empatia, mas também a ter em maior ou menor medida quanto mais nos identifiquemos com o objeto desse sentimento.

Por exemplo, temos muito maior apego por alguns animais que por outros. Geralmente temos simpatia pelos bichos mais inteligentes, especialmente se conseguimos manter algum tipo de comunicação com eles. Se nos lembrarem bebês humanos, então...

Isso, no entanto, nos leva a algumas atitudes um tanto contraditórias, se formos pensar bem: por que achamos simpática a ideia de sacrificar animais de uma espécie para alimentar os de outra? No limite, pulgas e carrapatos também são criatura de Deus, mas nós separamos o mundo em bichinhos bons e bichinhos maus. Uns mais bonzinhos ou malvados que outros.

É assim, em casos de violência criminosa, arbitrariedades de alguma autoridade pública ou outra injustiça, ou mesmo de catástrofes naturais. Nossa reação não é a mesma se atingem algum parente, amigo ou vizinho. Até aí, era de esperar, mas a nossa mente nos prega algumas peças também quando a vítima é um desconhecido: quanto maiores as nossas semelhanças, mais a questão nos interessa. A sensação de que “poderia ter sido eu” fala muito forte. Por outro lado, se é uma pessoa de outro grupo étnico ou social, a gente até diz “que absurdo”, porém muda de assunto e dificilmente nos mobilizamos justamente pelos que mais precisariam.