Os governadores gritam e a PEC da Segurança Pública passa, ou não

De cara surge uma dificuldade: a proposta, em si mesma, é muito ruim e só tem como ponto positivo a transformação da PRF em Polícia Ostensiva Nacional, dando mais campo de ação à instituição e criando uma alternativa que permitiria extinguir a Força Nacional de Segurança Pública, uma instituição meio fantasma, já que essencialmente composta de policiais estaduais e que, portanto, nunca acrescentou policiamento, pelo contrário, atrapalhava as Polícias Militares e Civis, que atualmente cedem seu pessoal sem uma contrapartida sequer igual.

Polícia Rodoviária Federal: uma das propostas da PEC é transformar a PRF em Polícia Ostensiva Nacional Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma proposta tão ruim fornecerá muita munição para os não poucos congressistas que, por serem de oposição ou virem de carreiras policiais estaduais, tendem a ser contrários. Os governadores descontentes também podem fazer pressão, assim como os integrantes das forças estaduais e municipais que, com toda razão, também estão bastante críticos, por se sentirem pessoalmente atingidos. Então é muito possível que a PEC não seja aprovada.

Vejam que coisa engraçada: escrevi diversas colunas defendendo o uso de câmeras corporais pelos policiais, até mesmo para protegê-los juridicamente, com provas idôneas de qualquer ocorrência. Sou francamente a favor da proposta, mas acredito que isso deva ser precedido de um trabalho prévio de convencimento, não enfiado goela abaixo dos profissionais de segurança pública, como o Governo Federal claramente quer fazer. Não que seja necessária uma concordância unânime de todos os policiais, mas ao menos, uma certa aceitação. E aqui entra uma outra figura que provavelmente levantada: a inconstitucionalidade dessa emenda.

Atualmente, só uma lei estadual ou municipal, ou uma ordem administrativa do governador de cada estado e do prefeito de cada município pode impor o uso de câmeras. Ao abrir a possibilidade de o presidente da República ou o congresso nacional ordenar essa medida ou qualquer coisa semelhante, estaria sendo gravemente rompido o Pacto Federativo, que constitui o primeiro artigo da Constituição da República. E o STF tem sido permeável à teoria de que normas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais, defendida por Otto Bachof há mais de 70 anos.