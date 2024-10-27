É o criminoso que deve temer a sociedade, não o contrário

Um passo simbólico foi dado pela polícia nesta semana, quando foi presa uma quadrilha de traficantes que aterrorizava moradores de Jardim Camburi , usando de violência para não apenas comercializar substâncias ilícitas, como também impedir até mesmo serviços públicos. Não temos a ilusão de que isso vai acabar com o tráfico nem mesmo na região, mas ao menos coloca as coisas nos seus devidos lugares: é o criminoso que deve temer a reação da sociedade, não o contrário.

Claro que não estamos pregando nenhuma atitude vingativa e muito menos devolver os abusos cometidos por traficantes, mas apenas impor a presença do Estado onde quer que alguém se autointitule senhor da guerra. Note-se que, apesar de os alvos serem traficantes, essa não é uma estratégia que tenha por objetivo combater o tráfico em si, mas devolver a cidade para os cidadãos.

Muito se discute sobre o assunto, mas o fato é que a humanidade ainda não desenvolveu nenhum mecanismo de enfrentamento das drogas que tenha produzido resultados concretos. E, é claro, faz sentido, em tais situações, priorizar outras modalidades criminosas para as quais temos estratégias mais claras.

Infelizmente, não é tão fácil fazer o mesmo em outras comunidades em que os habitantes estão mais vulneráveis, pois seguramente essa atuação policial contou com a colaboração dos cidadãos indignados que, no mínimo, fizeram chegar às autoridades o que estava acontecendo.

Se estiverem com muito medo, as vítimas nem denunciam, então seria preciso adotar a mesma estratégia independentemente de um pedido de socorro, porque todos nós sabemos o que acontece em determinadas regiões urbanas em todo o ES e o silêncio delas fala por si.

Conjunto Atlântica Ville, em Jardim Camburi, onde os criminosos foram presos Crédito: Vitor Jubini

Vou sublinhar, aqui, algo que venho repetindo o tempo inteiro: esse modo de atuar tem uma vantagem adicional de não causar superlotação, porque não visa à prisão do maior número possível de meliantes. As prisões noticiadas são aquelas que podemos chamar de qualificadas, porque foram precedidas pela colheita de provas e visaram criminosos particularmente nocivos. T