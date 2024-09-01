Se quisermos ruas mais amigáveis, vamos precisar da 'indústria da multa'

Quando se fala em segurança pública, quase todo mundo aponta o que os outros fazem de errado, mas não olha para si mesmo e para os seus. Acontece que a Humanidade não é algo homogêneo e linear. Além de todos nós termos nossas falhas, não há unanimidade sobre o que é certo ou errado, grave ou não, até onde podem ir as escolhas e atitudes pessoais.

Pessoas de todas as idades, credos e matizes, todo mundo faz coisas que incomodam muito os outros. Bem, não há unanimidade, mas vão se formando certos consensos sobre o que cada sociedade, em determinada época, considera inaceitável e decide proibir, combater etc.

Claro que leis são necessárias, mas não são suficientes, a começar pelo fato de que nem sempre é fácil fazer com que sejam cumpridas. E leis que jogam para a torcida costumam mais atrapalhar que ajudar. Leis ocupam as autoridades com algo que pode não ser prioritário, criam despesas públicas que podem ser ineficientes e por aí vai.

Se o legislador não for racional, objetivo e criterioso, se não for um observador atento da natureza humana, teremos o problema que o Brasil vem enfrentando: a inflação legislativa, uma profusão – e confusão – de novas leis sempre criminalizando mais alguma conduta ou agravando a punição para as que já são proibidas, apenas para contentar o eleitor, sem nenhuma preocupação sincera com o bem comum.

Sem fazer nenhum juízo de valor sobre o caso concreto, é fácil perceber que existem alternativas que só impactam no próprio infrator, sem despesas para o Estado, e muito mais resolutivas.

Avanço do sinal vermelho tem números críticos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um segundo ponto é que nem todo crime tem o mesmo perfil de autor ou de vítima. Para cometer assaltos, alguém precisa de uma arma, geralmente de fogo; para atropelar um pedestre, de um automóvel. Há crimes que dificilmente serão praticados por alguém com muito patrimônio, outros cujo autor quase sempre tem o “colarinho branco”.

Fora que a mesma pessoa age e reage diferente quando está traficando drogas, quando está assassinando um traficante rival ou cometendo um roubo. O criminoso pode ser o mesmo indivíduo, mas revelando aspectos diferentes de sua personalidade.

Além de não existir solução universal para todos os problemas da sociedade, para todos os comportamentos antissociais, é uma tolice achar que cadeia ou multa terão o mesmo efeito para todas as pessoas e para todos os crimes, que campanhas de comunicação terão sempre o mesmo impacto.

A abordagem deve ser específica quando se quer reduzir o número de assassinatos, de mortes no trânsito ou de crimes contra o patrimônio. A atuação dos governantes, dos legisladores e dos juízes não apenas precisa ser compatível com cada dificuldade a ser superada e a cada indivíduo que a esteja causando, como estritamente racional, voltada para obter efeitos práticos, resultados concretos, não para construir palanques e discursos, não para a busca de eleição e reeleição.

Daí a minha preocupação, na semana passada, em enfatizar que a violência no trânsito precisa ser enfrentada, sim, mas não da mesma maneira como nos propomos a reduzir os homicídios intencionais.

O atropelador pode ser qualquer um de nós, basta ter acesso a uma chave de automóvel, não precisa nem de habilitação. Pessoas com personalidade comum, com comportamento em geral muito adequado, aumentam muito a probabilidade de envolverem em acidentes quando cometem pequenas infrações. Não é necessária frieza ou agressividade muito excepcional. Não estamos tratando com exceções à regra.