Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PRF

PEC da Segurança Pública: o que posso elogiar (com ressalvas)

Vou começar pela única parte que posso elogiar, mesmo assim com ressalvas: a transformação da Polícia Rodoviária Federal em Polícia Ostensiva Federal.

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 13:48

Públicado em 

15 nov 2024 às 13:48
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Como prometido, faremos uma série de artigos dissecando minha opinião nada favorável à PEC da segurança pública proposta pelo ministro da Justiça. E, para que não digam que eu só critico, vou começar pela única parte que posso elogiar, mesmo assim com ressalvas: a transformação da Polícia Rodoviária Federal em Polícia Ostensiva Federal.
Com o nome de Polícia de Estradas, essa instituição foi criada em 1928 pelo presidente Washington Luís, que, durante toda a sua carreira política, foi obcecado pela construção da malha viária e até fez disso o seu lema de campanha e de governo. Seus integrantes tinham a denominação de inspetores de tráfego e, de fato, ela permaneceu muito tempo vinculada a órgãos administrativos e vista como simples aplicadora de multas de trânsito.
Há algumas décadas, tinham uma remuneração aviltante e havia uma certa vista grossa para a corrupção, o que veio sendo corrigido e, hoje, o cargo de Policial Rodoviário Federal é bastante cobiçado, atraindo excelentes candidatos para os concursos.

Veja Também

Bolsonaro depõe e nega ter pedido para ex-diretor da PRF fazer campanha em 2022

PRF anuncia inauguração de nova delegacia na Serra; veja local

PEC da Segurança Pública prevê novo nome e mais funções para a PRF

Acontece que o efetivo ficou grande e caro demais para permanecer atuando apenas nas BRs. Contudo, surgem questionamentos quanto à legalidade de sua atuação fora de suas atribuições atuais. A PEC as ampliaria, permitindo que parte da PRF saísse das rodovias. Não que seja eficiente nem economicamente viável utilizá-la em sobreposição às policias militares estaduais e às guardas municipais.
Para se ter uma noção do desafio, segundo o IBGE há cerca de 300 mil policiais militares e 100 mil guardas municipais, enquanto o efetivo da PRF está em torno de 12 mil. Sempre lembrando que o policiamento ostensivo exige conhecimento do terreno, não dá para ficar mandando os profissionais para lá e para cá no território nacional.
Outro ponto importante é que policiamento preventivo já sai muito caro por natureza e os bons salários da PRF tornariam proibitivo utilizá-la no lugar da vigilância armada privada dos imóveis da União ou mesmo como complemento das forças estaduais e municipais. Tudo bem.
Ao menos, se quiser, o governo federal poderá aproveitar para extinguir a Força Nacional de Segurança Pública, que custa um caminhão de dinheiro e está fadada a nunca trazer os resultados práticos esperados. A Força Nacional decepciona não porque seus integrantes sejam incompetentes, mas porque são simplesmente retirados de suas instituições estaduais de origem e enviados de forma improvisada e sem continuidade para trabalhar onde não conhecem, por tempo extremamente curto.
Essa mania de “mutirões” e de operações “tapa-buraco” nunca deu certo. Além de não somar um único policial a mais, ainda emprega esses profissionais de maneira pouco racional. A ideia é que foi ruim desde o princípio, não a execução. Sai caro à beça com diárias, transporte etc., e, ainda por cima, mais atrapalha quem cede efetivo do que ajuda quem recebe.
Não faz sentido, como disse, que o governo federal rotineiramente assuma parte das funções das PMs e da Guardas Municipais, mas essa parte da PEC permitiria socorrer as unidades da federação nas operações de Garantia da Lei e da Ordem – GLO, em grandes eventos e outras situações excepcionais.
PRF detém suspeitos e apreende veículos em rodovias federais do Estado
PRF  Crédito: Divulgação/ PRF
Por essas razões, a relação custo-benefício não sugere que o governo federal cogite de aumentos de efetivo por conta dessas novas atribuições constitucionais. Pelo contrário, é preciso estar atento se não é o caso de uma redução gradual no quadro de funcionários, porque toda despesa relativa à segurança pública é sempre muito alta e não se pode deixar de racionalizar as verbas públicas por um único instante.
Eu prometi para esta, mas meus comentários às críticas feitas por alguns governadores fica novamente “para a semana que vem”.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

PRF Segurança Pública Polícia Rodoviária Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados