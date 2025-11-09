Henrique Herkenhoff
Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Operação no Complexo do Alemão: não sou contra nem a favor, muito pelo contrário

Comecemos pelo mais óbvio. Estimam-se em 30 mil os membros do Comando Vermelho. Se levaram um ano para desencadear essa operação e a do Jacarezinho tem quase quatro, nesse ritmo os traficantes vão morrer de queda no banheiro ou diarreia

Publicado em 09/11/2025 às 03h30


