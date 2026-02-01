É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Juiz tem poder?
Um juiz honesto – e não estou falando apenas de não receber propina, mas também de honestidade intelectual – não tem mais poder que o terceirizado que faz a limpeza do fórum
