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Estatísticas nem sempre mostram a realidade dos problemas de segurança

Casos como subnotificação, supernotificação ou dificuldade de analisar variações em períodos curtos, especialmente nos crimes pouco numerosos, podem comprometer o entendimento da real situação

Públicado em 

16 ago 2020 às 05:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Estatística: dados e números nem sempre mostram a realidade
Estatística: dados e números nem sempre mostram a realidade Crédito: Pixabay
Embora lidar a fundo com estatísticas seja para profissionais altamente especializados, elas podem ser analisadas em diferentes níveis, e é bom que o cidadão saiba pelo menos o básico a respeito daquelas referentes à segurança pública.
Talvez o mais importante seja o fato de que a maior parte delas é pouco significativa, devido à elevada subnotificação. Pesquisas de vitimação têm confirmado que cerca de 80% dos crimes patrimoniais jamais são comunicados às autoridades. A maior parte dos boletins de ocorrência é feita para que a vítima possa receber o seguro, geralmente de um veículo, ou para se precaver do uso fraudulento de seus documentos.

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Na verdade, os furtos e roubos e veículos sofrem com a supernotificação: primeiro o crime é comunicado ao Ciodes, depois registrado na delegacia de plantão ou do bairro, e depois a vítima procura a especializada, sendo comum, portanto, três “ocorrências” para o mesmo fato. Como as cifras ocultas são quatro vezes maiores que as registradas, variações na disposição da população em procurar a polícia podem facilmente criar falsas aumentos ou reduções. Por isso, os homicídios são o principal termômetro da violência.
Outro ponto é a dificuldade de analisar variações em períodos curtos, especialmente nos crimes pouco numerosos. Por exemplo, se há menos roubos e mais latrocínios em 2020, isso permite afirmar que as pessoas que se armaram estão reagindo e sendo mortas? Seria precipitado. Somente uma tendência sustentada por muito tempo permitiria dizer isso com razoável segurança. Por enquanto, não passa de uma teoria plausível.

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Por outro lado, “crimes” não são uma categoria homogênea. Os homicídios podem cair ao mesmo tempo em que sobem os roubos. Fatores diversos influenciam cada espécie. Por exemplo, parece que a pandemia tornou os traficantes muito mais agressivos na cobrança de dívidas e disputa por pontos de venda, gerando uma crescente nos assassinatos. A Sesp realizou várias operações muito enérgicas e tudo indica que retomou o controle graças à sua ação severa.
Nesse caso específico, não houve outros fatores importantes, então é possível atribuir a maior parte desse resultado ao trabalho das polícias. Já os roubos a estabelecimentos comerciais certamente diminuíram em parte porque estavam fechados. Mesmo que fossem arrombados, esse delito iria para outra estatística. Neste caso, é difícil dizer quanto influenciou cada fator.

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Em todo caso, a recente redução nos crimes patrimoniais, caso se sustente após a pandemia, será uma notícia muito boa, confirmando uma previsão feita aqui nesta coluna: agora que o ES está vencendo a violência homicida, criam-se as condições para o combate policial principalmente aos roubos, pois estes são os que mais traumatizam a população.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

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homicídio Segurança Pública tráfico de drogas Pandemia
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