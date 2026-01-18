É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Estatísticas criminais: lendo o mapa de cabeça para baixo
A soma dos registros de ocorrência policial não é estatística. Cada ocorrência deve ser considerada isoladamente e apenas como uma das fontes possíveis, que precisam comparadas com outras fontes, refinadas, tratadas, auditadas
