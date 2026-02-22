É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Ainda temos juízes em Londres
O Rei Charles (caso o leitor não conheça, é aquele que já foi casado com a Princesa Diana) soltou uma nota oficial: “Não conhecemos nenhum Andrew”. Parece que, na Inglaterra, ninguém, mas ninguém mesmo, está acima da lei
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00