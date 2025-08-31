É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos
Ainda sigo com as soluções mágicas contra o crime organizado, parte 4
A maioria não sabe, mas o ser humano convive com inúmeros microorganismos em seu corpo, sem nenhum problema ou até obtendo alguma utilidade nisso
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00