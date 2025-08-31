Henrique Herkenhoff
Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Ainda sigo com as soluções mágicas contra o crime organizado, parte 4

A maioria não sabe, mas o ser humano convive com inúmeros microorganismos em seu corpo, sem nenhum problema ou até obtendo alguma utilidade nisso

Publicado em 31/08/2025 às 05h00


