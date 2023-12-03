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Segurança pública

A Força Nacional de Segurança é falha?

É razoável que o governo federal intervenha em momentos específicos, especialmente nas crises decorrentes de greves policiais, que ocorrem, apesar de ilegais. Contudo, para isso deve recorrer a seus próprios órgãos contingentes

Públicado em 

03 dez 2023 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Talvez pudéssemos mudar de assunto e deixar o Rio de Janeiro com seus problemas, mas dois acontecimentos desta semana nos obrigam a reprisar algo de que já falamos aqui várias vezes: A criação da Força Nacional de Segurança foi uma ideia já por si muito ruim, ainda por cima muito mal executada. E nisso não vai nenhuma crítica aos seus integrantes.
Não há previsão constitucional como órgão de segurança pública, mas isso não é apenas uma questão formal: há uma repartição planejada de competências, uma distribuição de papéis e responsabilidades. Não faz sentido a União assumir o que é tarefa de estados e municípios, ainda mais quando, como já repetimos aqui até à rouquidão, ela sequer assume as suas próprias. Além disso, a Força Nacional foi claramente concebida para “apagar incêndios” e ter atuações de curtíssimo prazo.
Para completar, ela foi composta basicamente com o efetivo das próprias forças estaduais, sem aumentar a quantidade de profissionais efetivamente disponíveis. Isso, entretanto, não impediu o consumo de muito dinheiro, pois deslocar e hospedar esses servidores públicos fora de sua origem custa uma fábula em passagens, diárias etc.

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Ora, por melhores que sejam seus integrantes, por mais que se lhes proporcione treinamento e equipamento adicional, eles são postos a trabalhar fora de suas bases territoriais, em locais que não conhecem, interagindo com populações e autoridades públicas com as quais não têm relacionamento prévio. Tudo isso por um período curto demais para que possam atingir o seu próprio potencial.
Tivemos recentemente um triste episódio que ilustra ainda melhor o problema de colocar o policial em um terreno desconhecido.
Uma coisa é criar protocolos permitindo que bombeiros e estruturas de defesa civil de todo o país possam rapidamente acudir a forças locais em momentos de grandes desastres. É da natureza desses órgãos públicos ter reservas para crises eventuais.
Também não é impossível panejar colaboração em grandes eventos cujo impacto seja geograficamente concentrado. O que está condenado ao fracasso é ter policiais permanentemente fora do terreno que conhecem, fazendo trabalho de poucos meses em cada região, na esperança de resolver males estruturais crônicos. A decepção é garantida e não por culpa desses profissionais.
Agentes da Força Nacional iniciam ações de reforço nesta segunda-feira (16) no Rio de Janeiro
Agentes da Força Nacional iniciam ações de reforço no Rio de Janeiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
No final de contas, é razoável que o governo federal intervenha em momentos específicos, especialmente nas crises decorrentes de greves policiais, que ocorrem, apesar de ilegais. Contudo, para isso deve recorrer a seus próprios órgãos contingentes: a Polícia Federal tem condições de assumir transitoriamente as funções essenciais da Polícia Civil, assim como as Forças Armadas podem realizar, de maneira excepcional, o policiamento ostensivo.
Só não podemos fazer da exceção uma regra, e não devemos nem sonhar que um policial vai ter, fora de “casa”, um desempenho comparável àquele que alcança em terreno conhecido e no qual estabeleceu relações firmes com a comunidade e as autoridades.
E vamos ressaltar ad nauseam: problemas profundos e permanentes se resolvem com medidas estruturantes e de longo prazo, sem improvisos e sem firula. É assim, de trapalhada em trapalhada, que o governo federal, há décadas finge ajudar os estados no enfrentamento da violência, apenas sob pressão das manchetes, mas se recusa a cumprir seu papel definido tanto pela Constituição como por qualquer raciocínio lógico.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

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