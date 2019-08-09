Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Helder Salomão admite que pode disputar governo ou Senado em 2022

"Posso, sim. Claro que posso", afirma deputado petista sobre concorrer em 2022. No momento, prioridade dele é chegar à presidência estadual do PT

Publicado em 09/08/2019 às 17h36
Atualizado em 11/12/2019 às 05h40

O deputado federal Helder Salomão (PT) no momento não comenta a eleição de 2020, mas admite algo muito comentado nos bastidores: pode lançar candidatura majoritária na de 2022 (governador, vice-governador ou senador).

“Posso, sim, claro, ser candidato majoritário em 2022. Claro que eu posso. Mas essa não é uma decisão pessoal. Depende de muita análise, de avaliação do que é melhor para o partido, da conjuntura política de 2022, que com certeza será muito diferente da atual."

“MAIOR LÍDER HOJE SOU EU"

“Há um certo consenso de que, hoje, eu tenho um nome mais consolidado e sou a maior liderança eleitoral do PT no Espírito Santo. O resultado das urnas em 2018 mostrou isso. Mas isso é momentâneo. Podemos chegar em 2022 e avaliar, por exemplo, que é o momento de lançar um líder novo”, diz Helder.

LÍDER DO PT EM CARIACICA

Do presidente do PT em Cariacica, o vereador André Lopes: “A candidatura de Helder a prefeito é um anseio do partido e da sociedade. Mas Helder tem predisposição de encabeçar uma chapa majoritária estadual do PT em 2022, a governador ou senador. Ele coloca que não será prefeito de dois anos”. Em 2022, para entrar na disputa majoritária, prefeitos deverão deixar o cargo.

“BUSCAR ALGO MAIOR”

Do presidente do PSB em Cariacica, Luiz Carlos Índio: “Helder seria, neste momento, prefeito eleito do município. Mas entendo que ele deve terminar o mandato dele na Câmara e, lá na frente, buscar algo maior para ele. Acho que ele quer contribuir com a renovação política no município em 2020”.

HELDER QUER QUEBRAR HEGEMONIA DE COSER NO PT-ES

Com discretas críticas aos rumos dados ao PT por João Coser, Helder Salomão é o principal desafiante do grupo do ex-prefeito de Vitória na eleição do diretório estadual que comandará o partido no Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Atual presidente estadual, Coser apoia a candidatura de Jackeline Rocha no congresso de 19 e 20 de outubro – numa união de forças das respectivas correntes internas: a Alternativa Socialista e a CNB.

> Leia mais: Helder Salomão e Jackeline Rocha na disputa pelo comando do PT no ES

A chapa de Helder representa uma nova tentativa do mesmo agrupamento de petistas de tomar o controle da direção estadual das mãos de Coser e de seus aliados, após a derrota de Givaldo Vieira para Coser na eleição interna de 2017.

O nome da chapa de Helder é o mesmo daquela de Givaldo dois anos atrás: “Para voltar a sonhar”. Os aliados também são os mesmos, representando as mesmas correntes internas. Estão lá a deputada Iriny Lopes (Articulação de Esquerda), o ex-subsecretário nacional de Direitos Humanos Perly Cipriano (CNB-Depar), a corrente Democracia Socialista. O que muda é o candidato à presidência do diretório estadual: sai Givaldo Vieira (agora no PCdoB), entra Helder Salomão.

> Leia também: Deputado capixaba foi a reunião no STF horas antes de suspensão

Dizendo-se muito confiante na vitória, Helder rejeita o conceito de “chapa de oposição”, mas demarca diferenças em relação ao grupo que comanda o PT no Estado nos últimos anos, o qual apoia Jackeline no processo.

“Não somos oposição. A nossa chapa convive internamente com todas as forças políticas, mas obviamente não somos do mesmo grupo político que comanda o Estado hoje. Respeitamos as diferenças internas, mas neste momento estamos articulados em outro grupo político. Convivemos de maneira democrática, mas temos diferenças.”

Que diferenças são essas? Aí é que vêm as críticas. Para Helder, os anos de Coser e sua corrente na direção estadual tiraram do PT o protagonismo nas discussões e decisões políticas no Estado e afastaram a cúpula das bases.

“Desejamos disputar as eleições para colocar o partido de volta ao centro dos debates da política capixaba. O PT precisa retomar o protagonismo no Espírito Santo. Isso só pode ser feito com processo permanente de formação da militância e debate permanente com os movimentos sociais. A militância do partido no Estado tem muita esperança de que nós recoloquemos o PT numa trajetória de mais protagonismo, e é isso que defenderemos.”

Para Helder, o partido, sob Coser, parou de trabalhar na formação de novos quadros e ficou centralizado na Grande Vitória. “Os processos de formação de quadros e novas lideranças são esporádicos. O interior também não tem recebido a atenção devida. Isso ficou a desejar nos últimos anos. A grande diferença é que, se eu for eleito, vamos apostar muito no diálogo com nossos filiados e na formação política.”

Em 2017, repetimos, com os mesmos aliados (inclusive o próprio Helder), Givaldo perdeu para Coser. O que faz Helder pensar que a história agora será diferente? Ele responde que o apoio da base a esse movimento agora é maior na Grande Vitória e no interior, graças à atuação parlamentar dele e de Iriny, os dois únicos deputados eleitos pelo PT-ES em 2018.

Se Helder ganhar, é ele quem conduzirá alianças e candidaturas do PT em 2020.

 

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.