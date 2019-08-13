Grupo de Amaro e Erick Musso quer eleger prefeitos na Serra e em Vitória

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), indicou, nesta segunda-feira (12), a consolidação de um novo grupo político no Espírito Santo, surgido neste ano, à margem dos grupos de Renato Casagrande (PSB) e de Paulo Hartung (sem partido). Em torno de Erick estão o deputado federal Amaro Neto (PRB) e os deputados estaduais Lorenzo Pazolini (sem partido), Vandinho Leite (PSDB) e Alexandre Xambinho (Rede), entre outros.
O projeto de ascensão conjunta desse polo político passa, necessariamente, por 2020. “Vamos com certeza ter uma trajetória juntos em 2020”, assegurou Erick, em discurso para a militância, durante a posse da nova direção do PRB na Serra, nesta segunda-feira. Objetivamente, isso significa eleger pelo menos um prefeito na Grande Vitória em 2020.
Fazendo pelo menos um prefeito em uma grande vitrine política no ano que vem, o grupo ganha força para lançar um candidato até ao governo do Estado na eleição seguinte, em 2022.
Xambinho e Vandinho são pré-candidatos a prefeito da Serra. Pazolini tem sido incentivado a lançar candidatura em Vitória. Já Amaro é uma carta curinga, que poderia se lançar em qualquer uma das duas cidades. Segundo informações de bastidores, a preferência dele é por Vitória.
Mas haverá lugar para todos eles, dentro do mesmo movimento, concorrendo aos mesmos cargos?
Segundo Roberto Carneiro, sim. Presidente estadual do PRB, Carneiro é considerado o principal estrategista e operador político desse núcleo.
DIÁLOGO E PESQUISAS
Carneiro afirma que todos os membros desse grupo que têm pré-candidatura estão conversando entre si. Isso inclui conversas entre Pazolini e Amaro.
Sobre este último, Carneiro diz que o deputado tem analisado pesquisas quantitativas e qualitativas, sobre sua eventual candidatura tanto na Serra como em Vitória.
Se Amaro for candidato na Serra, afirma Carneiro, Vandinho e Xambinho já manifestaram que só um dos três será candidato à sucessão de Audifax Barcelos (Rede).
Mas, segundo Xambinho, o grupo pode ter dois pré-candidatos a prefeito da Serra, ou fazer uma composição que deságue em apenas uma chapa.
XAMBINHO NO PRB: “QUESTÃO DE TEMPO"
Na ausência de Amaro Neto, Xambinho acabou sendo a grande estrela do encontro do PRB na Serra nesta segunda-feira (12). De saída da Rede, ele foi cortejado publicamente por Erick Musso e Carneiro para se filiar ao PRB. Numa brincadeira, Erick falou em “convocação presidencial”, enquanto Roberto pediu a ele que “amoleça o coração”.
À coluna, Xambinho confirma que a tendência dele é migrar para o PRB. Na prática isso já está bem encaminhado, pois o novo comando do PRB na Serra é formado por pelo menos três assessores de gabinete de Xambinho na Assembleia.
De acordo com Erick Musso, a filiação de Xambinho ao PRB é “uma questão de tempo”.
Se Xambinho deixar a Rede agora, ele corre o risco de perder o mandato, que poderia ser requerido pelo partido junto à Justiça Eleitoral. Entretanto, em março de 2020, haverá uma janela para que deputados que queiram concorrer às eleições municipais troquem de legenda.
Caso a Rede se funda com outro partido antes disso, Xambinho também estaria legalmente liberado para trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato parlamentar.
VILA VELHA E SERRA
Do grupo de Amaro e Erick também fazem parte os deputados estaduais Hudson Leal (PRB) e Rafael Favatto (Patriota), que podem ser candidatos a prefeito de Vila Velha, e Marcelo Santos (MDB), que pode voltar a disputar a Prefeitura de Cariacica.
