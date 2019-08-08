Gratuidade no ônibus em risco para 4 mil

Aline Nunes - interina

Implantação de bilhete único poderá eliminar o benefício de gratuidade para milhares de usuários. Crédito: Divulgação/GVBus

A implantação do bilhete único, com integração das linhas municipais e do Sistema Transcol, pode afetar cerca de 4 mil pessoas que são hoje contempladas com a gratuidade em razão de um lei vigente somente em Vitória. Há risco de elas perderem o benefício.

Passe livre

São pessoas com doenças crônicas e HIV/Aids que, atualmente, têm passe livre nos ônibus da Capital quando se deslocam para tratamento.

Investigação

Para apurar a perda da gratuidade no transporte público, a Defensoria Pública do Estado instaurou um procedimento administrativo e está pedindo informações aos órgãos responsáveis. Ceturb já disse à defensoria que, no momento, não tem uma solução para o problema.

Reforma

Ausência sentida na audiência pública que discutiu, no Estado, a concessão da BR 262, a coordenação da bancada federal justificou a falta de deputados e senadores informando que, na quarta, ainda havia sessões no Congresso Nacional e, por isso, os parlamentares permaneceram em Brasília.

Justiça Express

A Justiça Federal determinou ao Facebook e à Godaddy que informem os dados dos proprietários de páginas que oferecem serviços de advocacia de maneira irregular.

Força-tarefa

A decisão foi tomada em uma ação da OAB-ES, que pretende identificar os sites que praticam a irregularidade. A seccional capixaba ainda vai lançar uma força-tarefa para coibir a captação de clientes e a mercantilização da advocacia por vias indiretas.

Agenda cheia

Além de participar de evento político no Estado, no próximo dia 14, o apresentador de TV Luciano Huck também estará em uma agenda social. Ele vai falar para 700 convidados em um encontro do Instituto Ponte, projeto que se dedica a identificar alunos talentosos nas escolas públicas para dar a eles novas oportunidades na educação.

Outra pra conta

Os motoristas de aplicativo agora têm uma Frente Parlamentar para chamar de sua. É que foi criada na Assembleia a formação de um grupo de deputados para discutir ações voltadas a esses profissionais. É a 31ª frente instalada atualmente.

Homenagem

Vereadores de Vila Velha protocolaram na Câmara Municipal petição para que uma creche que está sendo construída no bairro Praia das Gaivotas leve o nome do ex-vereador Arnaldo Borgo. Morador e liderança política da região, ele morreu na quarta em decorrência de um câncer.

Em alta

Os indicadores de crime contra o patrimônio estão em alta no município de Fundão. O problema está concentrado em Praia Grande e na sede.

Cuidado com o carro!

Em audiência pública na quarta, organizada pela Comissão de Segurança da Assembleia, a Polícia Militar informou que furtos e roubos em geral cresceram, em 2019, uma média de 20% em comparação ao ano passado. De veículos, o incremento foi de 63%.

Boas práticas

O Conselho Regional de Odontologia do Estado conquistou dois prêmios de boas práticas nesta semana, em uma conferência nacional. A entidade capixaba foi considerada referência na gestão de recursos e agora serve de modelo até para o conselho federal. Talvez alguns gestores públicos também tenham o que aprender.

Parados no ponto

Levantamento do Setpes aponta que, após grandes festas e shows, aumenta o número de pedidos de bloqueio e de segunda via dos cartões de ônibus de Vitória.

Recuperação

A sorte é que o bloqueio é gratuito e o saldo do crédito pode ser recuperado no novo cartão.

Mosquito seletivo

Leitor da coluna diz que mosquitos têm entrado sem pagar nas linhas dos seletivos 1900 e 1903. Ele, que paga R$ 6,05 por cada viagem, conta que só num trajeto de Jardim Camburi até o Centro de Vitória teve de cometer o “inseticídio” de seis bichos.

