Governo federal vai lançar pacote com medidas microeconômicas

O governo federal prepara um pacote com medidas microeconômicas para lançar nos próximos dias. A informação foi dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, na última quinta-feira (29), quando ele visitou o Espírito Santo.
Durante palestra para um grupo de empresários e autoridades, em Vitória, o general falou sobre várias vertentes que vêm sendo trabalhadas pela equipe de Bolsonaro para melhorar a economia.
Apesar de não ter entrado em detalhes, a coluna apurou que podem fazer parte do anúncio ações para melhorar o mercado de crédito, como auxiliar empresas em processo de recuperação judicial ou em falência.
