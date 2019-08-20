Governo do ES nomeia servidor com mandado de prisão em aberto

A descoberta do mandado de prisão do servidor ocorreu durante a reunião da CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia. Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O governo do Estado nomeou no Procon-ES, em julho, um servidor com mandado de prisão em aberto desde fevereiro. A informação foi revelada ontem durante a CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia Legislativa. Ele foi chamado à CPI para falar sobre uma suspeita de prática de fake news, mas o depoente não compareceu à comissão e então houve pedido para sua reconvocação.



A denúncia



Ao longo da reunião do colegiado, entretanto, surgiu a denúncia de que ele era servidor do Procon, nomeado como motorista. Além disso, chegou a informação ao deputado Danilo Bahiense de que o procurado estaria com mandado de prisão pendente.

Foi preso

No mandado de prisão, proveniente de São Paulo, há uma diferença de grafia junto à letra inicial do nome do suspeito. Por isso, foi checado o dado junto à Polinter paulista de que a filiação do indivíduo é a mesma. O mandado foi cumprido na tarde de ontem, em um hospital da Serra.

A destruição

O tempo passa, o tempo voa, e o centro histórico de Santa Teresa não continua numa boa. Por incrível que pareça, carretas gigantescas ainda estão atravessando a região, colocando em perigo o patrimônio cultural da cidade, do Estado e do país.

A omissão

Num vídeo recente postado nas redes sociais, uma dessas carretas fica, durante 40 minutos, praticamente entalada nas ruas estreitas da cidade. Será que a Prefeitura de Santa Teresa vai ficar imobilizada também?

Jovens de 60 anos

A Câmara de Vila Velha aprovou uma lei, do vereador Arnaldinho Borgo (MDB), que estipula a idade mínima de 60 anos para alguém ser considerado idoso no município. Gente, nessa idade tudo está apenas começando. Certo, rapaziada?

A CNI sendo CNI

A Confederação Nacional da Industria está fazendo lobby para que o Senado aprove o nome de Eduardo Bolsonaro para comandar a embaixada do Brasil em Washington. Em carta, a CNI diz que o deputado é “qualificado” para o cargo.

Mais do mesmo

Os calouros da Ufes serão recepcionados hoje pelo DCE com um debate que tem como um dos principais protagonistas o ex-senador petista Lindberg Farias.

A vida vence

A Serra está com índice de mortalidade infantil melhor do que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Na maior cidade do ES, o índice de letalidade está abaixo de oito por mil nascidos; a OMS já aplaude quem alcança 10.

Não comenta

O secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, não quis comentar a atuação da PM do Rio de Janeiro no desfecho do sequestro ontem na Ponte Rio-Niterói: “Não sei o que aconteceu, por isso não posso me posicionar”.

Não comemora

Mas, mesmo assim, a coluna arrisca um palpite: Roberto Sá, discreto e extremamente profissional, jamais sairia pela ponte saltitando e dando socos no ar, como um torcedor de arquibancada, comemorando o resultado de uma operação policial. Certo, governador Witzel?

A coragem

Um grupo de moradores da Praia do Canto está articulando uma vaquinha para ajudar o motorista de aplicativo Édipo Maia de Oliveira. Ele jogou o seu veículo sobre uma moto com dois ladrões que estavam assaltando duas clientes que haviam acionado o carro .

A mobilização

O fato ocorreu na Rua Constante Sodré, na madrugada do sábado. Até o momento já foram arrecadados R$ 1.750 para cobrir os danos do veículo do motorista.

Ladrão seletivo

Por falar nisso, bandidos estão assaltando até motoristas de aplicativo capixaba com carros de luxo e que só aceita cartão de crédito. A informação foi divulgada ontem durante a CPI dos Crimes Cibernéticos.

Educação sob terror

A pedagoga da Escola Municipal Alberto de Almeida, em Santo Antônio, Vitória, foi ameaçada de morte por uma mensagem escrita no banheiro da escola. A polícia está investigando a ameaça.

Transparência

A CCJ da Assembleia deu parecer favorável ao projeto do deputado Pazolini que obriga o governo do Estado a divulgar os beneficiários e os respectivos valores dos incentivos fiscais concedidos no ES.

Alô, governador Witzel!

O sr. está comemorando o quê?

