Gandini lança Tayana Dantas à Prefeitura de Vila Velha pelo PPS

Mas essa antecipação do lançamento da candidatura de Tayana à sucessão de Max Filho (PSDB) não está sendo recebida bem por todos nem dentro do partido de Luciano. O vereador Ricardo Chiabai – no momento licenciado e exercendo o cargo de subsecretário estadual de Mobilidade Urbana no governo Casagrande – também declara-se pré-candidato a prefeito e critica a precocidade do que classifica como um lançamento “extemporâneo”.

“A filiação dela é muito bem-vinda. Em Vila Velha, eu já vinha conversando com ela sobre essa possibilidade. A gente estava construindo isso juntos, no diretório municipal”, começa Chiabai, que preside o partido em Vila Velha.

“Mas, lamentavelmente, nesse dia [29 de junho], eu não pude estar presente nessa reunião do diretório estadual em Vitória e, para minha surpresa, não só a filiaram como a lançaram candidata. As pessoas ficaram um pouco confusas em Vila Velha: ‘Espera aí, mas o pré-candidato não era o Chiabai?!?’. O lançamento do nome dela foi extemporâneo. Acho que poderiam ter aguardado um pouco mais. Ela estava desenvolvendo um trabalho muito bacana, no Vila Nova.”

O presidente municipal do PPS também considera “incoerente” a escolha de um evento em Vitória para o partido filiar uma pré-candidata da cidade vizinha. “Faltou até um certo tato político. Você aproveitar uma reunião do diretório estadual, na Câmara de Vitória, para lançar uma pré-candidatura de Vila Velha? Isso tinha que ser um momento pensado e organizado no município de Vila Velha, até em respeito ao município. Esse é o pensamento do diretório municipal e da Executiva municipal de Vila Velha.”

Sobre Chiabai, Gandini ameniza: “É nosso parceiro. A gente pode ter dois pré-candidatos. Mas ela [Tayana] veio com esse movimento mais forte”, ressalva.

Segundo Gandini, o primeiro a mencionar o nome de Tayana para ele foi Luiz Paulo Vellozo Lucas, também filiado ao PPS, desde 2018. Tanto Tayana como o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves fazem parte do movimento Livres. Dois meses antes de formalizar a filiação de Tayana, Gandini começou a conversar com ela.

Agora, o presidente estadual do PPS verbaliza algo que, nos bastidores do ato de filiação, já se comentava bastante. Segundo Gandini, Luciano também incentiva a candidatura de Tayana.

Chiabai, por sua vez, não pretende engolir uma decisão imposta sem o devido debate interno:

“Nesta semana, ainda vou reafirmar o indicativo do meu nome pelo diretório municipal. Pode haver indicativo dos dois nomes. Enquanto eu for o presidente do partido, decisões do partido em Vila Velha serão tomadas sempre pela Executiva municipal”, assevera.

Ato de filiação de Tayana Dantas ao PPS, com Luciano Rezende (à esq.) e Fabrício Gandini (à dir.), na Câmara de Vitória, no dia 29 de junho de 2019. Crédito: Assessoria de Tayana Dantas

TAYANA: PANOS QUENTES

Pivô do desentendimento entre colegas no novo partido, Tayana Dantas comenta assim as declarações de Gandini e Chiabai: “Realmente, ainda é cedo para dizer quem é candidato. Gosto bastante dos dois. Tenho boa relação com os dois e respeito bastante os dois. Acho que o Ricardo [Chiabai] foi o melhor vereador que tivemos. Ricardo tinha a pretensão de se candidatar. Acho que ele faz um excelente trabalho político. E acho que, na hora certa, vamos escolher a melhor pessoa para representar o projeto do Vila Nova. Se a gente achar que o Ricardo é a melhor pessoa, não tenho vaidade e posso abrir mão. Essa decisão tem que ser consensual”.

PROXIMIDADE COM PH

Tayana é uma das aprovadas no curso do RenovaBR Cidades, movimento do empresário Eduardo Mufarej que tem em Paulo Hartung um dos parceiros. Ela também é “herdeira” da UVV, onde Hartung chegou a ocupar o cargo de “embaixador”. Na próxima quarta, Hartung, Mufarej e o apresentador Luciano Huck (apoiador do RenovaBR) realizarão debate no Centro de Convenções de Vila Velha, mediado por Tayana.

ENTRE HARTUNG E LUCIANO

O vínculo evidente de Tayana com Hartung, desafeto de Luciano, é um problema? “Problema algum”, diz Gandini.

ESMAEL NO GOVERNO

Derrotado na eleição de 2018 e engenheiro de carreira da Cesan, o ex-deputado estadual Esmael de Almeida foi nomeado ontem no cargo de assessor especial do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes). Acomodado, portanto, no governo Casagrande.

