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Vitor Vogas

Gandini lança Tayana Dantas à Prefeitura de Vila Velha pelo PPS

Mas vereador Ricardo Chiabai (licenciado), do mesmo partido, também quer ser candidato à sucessão de Max Filho. Ele critica antecipação de lançamento do nome da empresária

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 19:48

Públicado em 

08 ago 2019 às 19:48
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Presidente estadual do PPS, o deputado estadual Fabrício Gandini antecipa: “Tayana Dantas é a nossa candidata a prefeita de Vila Velha”.
Tayana, 30 anos, é empresária, ex-gestora da UVV, cofundadora do movimento Vila Nova, recém-filiada ao PPS e, potencialmente, debutante em eleições no ano que vem. Com pompa, circunstância e muita festa por parte dos envolvidos, a filiação dela se deu no dia 29 de junho, durante encontro do diretório estadual do PPS, na Câmara de Vitória, com a presença de Gandini e do prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
Mas essa antecipação do lançamento da candidatura de Tayana à sucessão de Max Filho (PSDB) não está sendo recebida bem por todos nem dentro do partido de Luciano. O vereador Ricardo Chiabai – no momento licenciado e exercendo o cargo de subsecretário estadual de Mobilidade Urbana no governo Casagrande – também declara-se pré-candidato a prefeito e critica a precocidade do que classifica como um lançamento “extemporâneo”.
“A filiação dela é muito bem-vinda. Em Vila Velha, eu já vinha conversando com ela sobre essa possibilidade. A gente estava construindo isso juntos, no diretório municipal”, começa Chiabai, que preside o partido em Vila Velha.
“Mas, lamentavelmente, nesse dia [29 de junho], eu não pude estar presente nessa reunião do diretório estadual em Vitória e, para minha surpresa, não só a filiaram como a lançaram candidata. As pessoas ficaram um pouco confusas em Vila Velha: ‘Espera aí, mas o pré-candidato não era o Chiabai?!?’. O lançamento do nome dela foi extemporâneo. Acho que poderiam ter aguardado um pouco mais. Ela estava desenvolvendo um trabalho muito bacana, no Vila Nova.”
> Leia também: Tayana Dantas, filha do dono da UVV, pode ser candidata a prefeita de Vila Velha
O presidente municipal do PPS também considera “incoerente” a escolha de um evento em Vitória para o partido filiar uma pré-candidata da cidade vizinha. “Faltou até um certo tato político. Você aproveitar uma reunião do diretório estadual, na Câmara de Vitória, para lançar uma pré-candidatura de Vila Velha? Isso tinha que ser um momento pensado e organizado no município de Vila Velha, até em respeito ao município. Esse é o pensamento do diretório municipal e da Executiva municipal de Vila Velha.”
Sobre Chiabai, Gandini ameniza: “É nosso parceiro. A gente pode ter dois pré-candidatos. Mas ela [Tayana] veio com esse movimento mais forte”, ressalva.
Segundo Gandini, o primeiro a mencionar o nome de Tayana para ele foi Luiz Paulo Vellozo Lucas, também filiado ao PPS, desde 2018. Tanto Tayana como o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves fazem parte do movimento Livres. Dois meses antes de formalizar a filiação de Tayana, Gandini começou a conversar com ela.
Agora, o presidente estadual do PPS verbaliza algo que, nos bastidores do ato de filiação, já se comentava bastante. Segundo Gandini, Luciano também incentiva a candidatura de Tayana.
Chiabai, por sua vez, não pretende engolir uma decisão imposta sem o devido debate interno:
“Nesta semana, ainda vou reafirmar o indicativo do meu nome pelo diretório municipal. Pode haver indicativo dos dois nomes. Enquanto eu for o presidente do partido, decisões do partido em Vila Velha serão tomadas sempre pela Executiva municipal”, assevera.
Ato de filiação de Tayana Dantas ao PPS, com Luciano Rezende (à esq.) e Fabrício Gandini (à dir.), na Câmara de Vitória, no dia 29 de junho de 2019 Crédito: Assessoria de Tayana Dantas
> Leia também: Gandini admite ser pré-candidato a prefeito e quer Nathan como vice
TAYANA: PANOS QUENTES
Pivô do desentendimento entre colegas no novo partido, Tayana Dantas comenta assim as declarações de Gandini e Chiabai: “Realmente, ainda é cedo para dizer quem é candidato. Gosto bastante dos dois. Tenho boa relação com os dois e respeito bastante os dois. Acho que o Ricardo [Chiabai] foi o melhor vereador que tivemos. Ricardo tinha a pretensão de se candidatar. Acho que ele faz um excelente trabalho político. E acho que, na hora certa, vamos escolher a melhor pessoa para representar o projeto do Vila Nova. Se a gente achar que o Ricardo é a melhor pessoa, não tenho vaidade e posso abrir mão. Essa decisão tem que ser consensual”.
PROXIMIDADE COM PH
Tayana é uma das aprovadas no curso do RenovaBR Cidades, movimento do empresário Eduardo Mufarej que tem em Paulo Hartung um dos parceiros. Ela também é “herdeira” da UVV, onde Hartung chegou a ocupar o cargo de “embaixador”. Na próxima quarta, Hartung, Mufarej e o apresentador Luciano Huck (apoiador do RenovaBR) realizarão debate no Centro de Convenções de Vila Velha, mediado por Tayana.
ENTRE HARTUNG E LUCIANO
O vínculo evidente de Tayana com Hartung, desafeto de Luciano, é um problema? “Problema algum”, diz Gandini.
ESMAEL NO GOVERNO
Derrotado na eleição de 2018 e engenheiro de carreira da Cesan, o ex-deputado estadual Esmael de Almeida foi nomeado ontem no cargo de assessor especial do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes). Acomodado, portanto, no governo Casagrande.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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