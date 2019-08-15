Furto de cabos elétricos da Vale financiava tráfico em bairro da Serra

Aline Nunes - interina

Bairro São Geraldo, na Serra, é considerado um dos mais rentáveis do município para traficantes de drogas. Crédito: Arquivo

Investigações da Polícia Civil apontam que o dinheiro arrecadado com o furto de cabos elétricos da Vale (R$ 12 mil/100kg) servia para financiar o tráfico de drogas em São Geraldo, na Serra, que é adjacente à unidade de Tubarão e considerado um dos bairros mais rentáveis do município para os traficantes.

Capitalização

O produto do furto era vendido a fim de capitalizar a quadrilha para a compra de armas e também das drogas que seriam revendidas na região.

Invasão da empresa

Equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) começou a desarticular a quadrilha no final do ano passado, a partir de uma ocorrência de invasão à empresa, quando foram roubadas armas e coletes de vigilantes.

Ex-funcionário

Quatro já foram presos, entre os quais um ex-funcionário de terceirizada da Vale. O resultado, apresentado ontem, foi a redução de 43% dos furtos de cabos no primeiro semestre de 2019 em comparação a 2018. A empresa reforçou as medidas de segurança.





De olho

A Defensoria Pública do Estado cria, a partir de hoje, um Grupo de Monitoramento da Mobilidade Urbana.





Menos prejuízo

A ideia é não deixar os usuários dos sistemas de transporte coletivo na mão quando os rodoviários fizerem greve.





Direitos

Após a paralisação desta semana, o órgão decidiu fazer um guia para as pessoas saberem onde e como reclamar seus direitos, e também criar o grupo que vai trabalhar na busca por soluções na área.





Autoelogio

Presidente da Câmara de Cariacica falou de si mesmo, em terceira pessoa, ao ouvir a leitura de suas indicações no expediente da sessão de quarta: “Está trabalhando esse vereador César Lucas”





Assiduidade

Curioso é que, desde a volta do recesso, no dia 5 de agosto, o parlamentar ainda não havia aparecido por lá. Esteve ausente nas sessões dos dias 5, 7 e 12 deste mês.





Menos fiéis

Uma frequentadora da igreja católica do Ibes se queixou do padre da comunidade nas redes sociais, afirmando que os antecessores eram mais humildes e tratavam a todos igualmente.





Mais seguidores

Com mais de 13 mil seguidores na rede, o padre Jairo replicou a crítica e os elogios que recebeu em seguida. Foi uma sequência de disse-me-disse que talvez seja o caso dos envolvidos se apresentarem no confessionário.





Mais um

A coluna vem acompanhando um movimento que parece ganhar força: a saída de peritos criminais da Polícia Civil capixaba. Primeiro, um foi para o Maranhão, depois outro se mudou para a Bahia, agora mais um deixa os quadros da instituição para assumir a mesma função no Paraná.





Pela infância

Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) têm até hoje para se inscrever no edital aberto pelo Itaú Social que viabiliza recursos para investir em projetos voltados à infância e adolescência. Em 2018, foram mais de R$ 11 milhões para 51 ações no país.





Professor Nota 10

Investigado por falsificação de diploma, Wemerson Nogueira, que ficou conhecido como Professor Nota 10, agora tem outro dilema: o novo Transcol.





Sem dinheiro

Em rede social, reclamou do constrangimento de ter entrado em um ônibus sem cobrador e não ter cartão. Embora tivesse dinheiro, precisou desembarcar. Professor estava desinformado sobre as regras de uso do transporte.





Costura na saúde

Saiu no Diário Oficial: progressão na carreira para costureiros e digitadores que atuam na Saúde.





Curiosidade

Para quem não sabe, essas funções já foram cargos de concurso, mas não são mais necessárias no quadro estatutário. Os profissionais foram reaproveitados em outras atividades.





BBB dos Velhinhos

Depois dos recentes casos de maus-tratos em asilos, o deputado Capitão Assumção apresentou projeto para que seja obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento nesses estabelecimentos.





Que parto!

Dessas coincidências da vida, lembrada pela passagem do Dia da Gestante comemorado ontem: o deputado Alexandre Xambinho nasceu pelas mãos do colega de parlamento Doutor Hércules, médico obstetra que está em seu quarto mandato consecutivo na Assembleia.

