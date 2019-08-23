Fumaça vai flagrar esgoto irregular na Praia do Canto

Máquina que injeta fumaça na tubulação para flagrar ligação clandestina de esgoto. Crédito: Divulgação/Cesan

Depois da Amazônia em chamas, finalmente aparece uma fumaça do bem. Na próxima quinta-feira a Cesan, após uma inspeção visual, vai usar a tecnologia que injeta fumaça nas tubulações para identificar irregularidades na rede de esgoto no coração da Praia do Canto, na Rua Chapot Presvot. O objetivo é impedir o lançamento indevido de esgoto na região central da Ilha de Vitória.



Efeitos colaterais



Durante a ação, os imóveis dessa rua e redondezas podem ter fumaça saindo de dentro das suas casas, prédios e nas calçadas, assim como insetos, como baratas. Segundo a empresa, deve-se fechar os ralos para reduzir esse impacto. A Cesan explica que a fumaça é segura, não inflamável e não causa danos à saúde humana e de animais ou aos bens materiais dos imóveis.

Falta 1%

A Praia do Canto, de acordo com a empresa, é um dos bairros com maior índice de adesão à rede de esgotamento sanitário – cerca de 99% dos imóveis estão interligados.

Constatação

Bolsonero se rendeu à realidade.

Fome de voto

A eleição está longe – faltam ainda mais de dois anos –, mas já tem gente se articulando para lançar uma chapa de oposição ao atual presidente, da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

Protesto contra Ivan

Ivan Carlini será alvo de protesto em Vila Velha. O eterno presidente da Câmara disse à coluna que tem 1% de chance de se candidatar a mais um mandato, o que provocou a reação dos membros do Projeto Vila Nova.

Protesto contra Ivan 2

O ato “Chega de Ivan” foi convocado para o dia 4 de setembro, das 17h às 19h, na Câmara Municipal. Carlini é vereador há 28 anos e está no seu sexto mandato consecutivo como presidente da Câmara.

Alô, Paulo Guedes!

Centro comercial na Reta da Penha tem 14 lojas e cerca de 50 salas comerciais desocupadas.

Mais, mais, mais...

A fábrica de diplomas e outras honrarias continua a todo vapor na Assembleia. Agora é a primeira-dama, Virgínia Casagrande, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vão receber a Ordem do Mérito Domingos Martins.

Abrigo antiforno

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, está fazendo uma enquete para saber qual modelo de abrigo deve adquirir para os usuários do transporte coletivo. Resposta fácil: o que tenha ar-condicionado, é claro.

Era assim

Há 30 anos, o cartunista Janc publicou uma charge em A GAZETA em que mostra uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte. Era uma óbvia referência aos longos anos que se passaram até a via ser inaugurada.

Continua assim

Esse desenho, entretanto, continua mais atual do que nunca. Afinal, atravessar a Terceira Ponte é um exercício diário de paciência devido ao grande volume de tráfego e os engarrafamentos.

Escolas irregulares

A Sedu pretende gastar quase R$ 3 milhões para regularizar a situação de 70 escolas junto ao Corpo de Bombeiros e às Prefeituras de Vitória, Serra, Santa Teresa e Fundão. Ao todo, são 70 unidades que apresentam problemas estruturais.

Os mais violentos

Interlagos, em Linhares, com 10 homicídios, é o bairro mais violento do Estado neste ano (até julho), segundo estatística da Sesp. A seguir, vêm Vale Encantado (oito), em Vila Velha, e Bairro das Laranjeiras e Vila Nova de Colares (ambos com seis), na Serra.

Vai encarar?

Um policial federal pré-candidato a vereador em Cariacica anuncia que vai promover uma “feijoada vermelha”.

Alô, Bolsonaro!

Se o governo não tem recursos para combater os incêndios nas florestas, por que o sr. diz que o Brasil não precisa do dinheiro europeu para o Fundo Amazônia?

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais