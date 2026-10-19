A guinada do povo brasileiro para a direita

Os analistas e cientistas políticos contemporâneos tentam explicar esse fenômeno, após a fragorosa derrota silenciosa da esquerda, não prevista nas pesquisas eleitorais, diuturnamente divulgadas. Encontro a explicação na cientista social Hannah Arendt (1906-1975), que publicou, dentre outras obras essenciais, “Origens do Totalitarismo”, “A banalidade do mal”, “Homens em tempos sombrios”, “Entre o passado e o futuro” e “A Condição Humana”.





Segundo ela, na primeira obra citada, “as massas não se unem pela consciência de um interesse comum e falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo massa só se aplica, quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores. Potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto”.





Isso explica o fato de jovens sem uma carreira profissional ou política, sem nunca terem trabalhado na vida, sem uma atuação propositiva nos cargos políticos em que atuam terem tido uma votação massiva por gente que nem conhece sua vida pregressa e se deixam seduzir por seus rostinhos bem apessoados e seu discurso bem articulado de ódio aos “esquerdopatas” , nas redes sociais.