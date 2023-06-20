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CBN e a Política

Que fim levou caso de deputado do ES que recusou bafômetro

Lucas Polese (PL) foi alvo de duas representações na Assembleia e de dois procedimentos no MPES. Mas, até agora, não há respostas

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 11:38

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

20 jun 2023 às 11:38
Deputado Lucas Polese, do PL
Deputado Lucas Polese, do PL Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado estadual Lucas Polese (PL) foi alvo de duas representações na Assembleia e de dois procedimentos abertos pelo Ministério Público Estadual (MPES), após ter recusado o teste do bafômetro ao dirigir o carro oficial do Poder Legislativo. O flagrante ocorreu em blitz realizada na madrugada de um sábado, 6 de maio. Mais de 40 dias depois, Polese segue exercendo o mandato, sem nenhuma punição – exceto a multa de R$ 2,9 mil. Ele ainda nem passou a ser investigado pela Corregedoria. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 20-06-23.mp3

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