Que fim levou caso de deputado do ES que recusou bafômetro

O deputado estadual Lucas Polese (PL) foi alvo de duas representações na Assembleia e de dois procedimentos abertos pelo Ministério Público Estadual (MPES), após ter recusado o teste do bafômetro ao dirigir o carro oficial do Poder Legislativo. O flagrante ocorreu em blitz realizada na madrugada de um sábado, 6 de maio. Mais de 40 dias depois, Polese segue exercendo o mandato, sem nenhuma punição – exceto a multa de R$ 2,9 mil. Ele ainda nem passou a ser investigado pela Corregedoria. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.